Priolo è zona rossa, firmata l'ordinanza dal presidente Musumeci

Firmata, dal presidente della Regione, Nello Musumeci, l’ordinanza di istituzione della zona rossa per il Comune di Priolo.

L’ordinanza entrerà in vigore da venerdì 2 aprile e sarà valida fino al 14 aprile.

Un provvedimento arrivato sulla scorta della relazione inviata al Comune di Priolo dall’Asp di Siracusa, che certificava il superamento dei casi consentiti per legge. Il sindaco Pippo Gianni ha dovuto dunque presentare richiesta di istituzione della zona rossa.

Nella settimana dal 22 al 28 marzo, l’incidenza cumulativa dei contagi a Priolo è stata superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, con un incremento di 36 nuovi casi.

“Questo dato - ha evidenziato il vice Sindaco e componente del Centro Operativo Comunale, Maria Grazia Pulvirenti - rapportato alla popolazione di Priolo, determina un tasso di incidenza di 308 casi ogni 100.000 abitanti,.

Nuovo appello alla collaborazione lanciato dal sindaco Gianni alla cittadinanza :“È necessario rimanere presso le proprie abitazioni - ha detto il primo cittadino - e uscire solo per motivi di lavoro, salute e estrema necessità. Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza e insieme supereremo presto questo difficile momento”.