Siracusa, è morto il 54enne che si è buttato giù dal primo piano dell''Umberto I

Non ce l'ha fatta il 54enne di Floridia che questa mattina si è buttato giù dal primo piano dell'ospedale di Siracusa.

Il gesto fatale messo in atto prima delle 10: l'uomo era ricoverato nel reparto di psichiatria del nosocomio, quando, non si sa ancora come, è riuscito a raggiungere il primo piano della struttura sanitaria da dove poi si è lanciato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i sanitari si sono riservati la prognosi sulla vita. Purtroppo alcune ore dopo è sopraggiunta la morte.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.