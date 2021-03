Siracusa, rinviata di 30 giorni l'entrata in vigore della ztl estiva

Rinviata di un mese l'entrata in vigore dell'orario estivo della ztl in Ortigia, prevista per domani. Sono stati confermati, attraverso un'apposita ordinanza del Settore Mobilità, gli orari invernali fino al prossimo 30 aprile.

Fino ad allora la chiusura alle auto dei non residenti nel centro storico e dei non autorizzati avrà luogo venerdì e prefestivi, dalle 20 alle 24; sabati, dalle 17 alle 24; domeniche e festivi dalle 11 alle 24.

Restano confermate le deroghe per le attività di ristorazione che svolgono asporto e consegna a domicilio anche negli orari in cui è in vigore il divieto di transito.

Chi lo farà – utilizzando la casella di posta elettronica: asportocovid@comune.siracusa.it – avrà 48 ore di tempo per informare la Polizia municipale. Coloro i quali effettuano consegne dovranno indicare il nome dell'attività, l'orario di transito e il numero di targa del mezzo utilizzato; chi acquista in Ortigia, oltre all'orario e alla targa, dovrà allegare la copia dello scontrino o della ricevuta fiscale.

“Come avevamo già fatto lo scorso anno, quando eravamo in pieno blocco totale – afferma l'assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana – abbiamo deciso di non porre per un mese ulteriori restrizioni oltre a quelle già imposte dal perdurare di una pandemia che non accenna ad allentare la morsa”.