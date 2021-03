Siracusa, protocollo tra Comune e Inda sull'ex Convento di San Francesco

L'ex Convento di San Francesco consesso in uso alla Fondazione Inda per farne un “contenitore” permanente e interamente dedicato alla cultura classica.

Questo quanto prevede un protocollo d'intesa approvato dalla giunta comunale del quale danno notizia il sindaco Italia e l'assessore alla cultura, Granata.

L'intero Palazzo sarà valorizzato per incrementare la conoscenza e lo studio della messa in scena della drammaturgia greca e latina, nonché degli spettacoli classici rappresentanti in 106 anni al Teatro Greco, anche attraverso l’archivio dell’Inda. La struttura ospiterà esposizioni e mostre sulla tradizione classica che arricchiranno l'offerta culturale della città. Si favoriranno forme di collaborazione attraverso laboratori al fine di realizzare una progettazione integrata e una didattica al servizio della città. Saranno inoltre promossi lo studio e la valorizzazione dei propri patrimoni culturali e artistici con azioni mirate all’interno dei sistemi educativi e delle scuole cittadine e dell’Università e la collaborazione alla ricerca interdisciplinare nell’ambito dei beni culturali ai fini di una più efficace azione di tutela e gestione.

Saranno infine assicurate produzioni e rappresentazioni teatrali gratuite per la città: attraverso le sue maestranze, l’Inda si farà carico della manutenzione ordinaria delle aree archeologiche di competenza del Comune che si trovano in piazza della Vittoria, Arsenale greco, Foro Siracusano e Strada romana, contribuendo alla loro piena valorizzazione culturale attraverso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico.