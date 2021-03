Melilli, borse di studio per studenti meritevoli

Si è svolta oggi, nella sala consiliare del Comune di Melilli, la consegna da parte del sindaco Giuseppe Carta, delle borse di studio agli studenti meritevoli. L’iniziativa vuole premiare gli alunni che si sono distinti nello studio e hanno conseguito ottimi voti.

“Lo studio e la cultura - ha dichiarato Carta - sono elementi fondamentali per la crescita personale dei ragazzi e di riflesso, per quella dell’intera comunità. Per questo motivo - ha proseguito - ho voluto premiare gli studenti più meritevoli con una borsa di studio che sia al contempo riconoscimento per il lavoro svolto e stimolo a fare sempre meglio”.