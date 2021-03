Siracusa, manutenzione stradale: sindaco e assessore “Interventi più efficaci e costi controllati”

È operativo da una settimana il nuovo appalto per la manutenzione stradale che prevede, secondo nuovi criteri, la chiusura di 754 buche da 50 centimetri per 50 e interventi vari su pozzetti e marciapiedi.

Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la “Edil PF srls” di Floridia a un importo di 55 mila 267 euro.

Da giovedì scorso gli operai sono intervenuti in viale Regina Margherita, via Basilicata, vallone Carancino, traversa Sinerchia, traversa Vallone, via Italia 103, via Calabria e via Ignazio Marabitti; adesso si sta procedendo nella zona di Epipoli.

Ne danno notizia il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Maura Fontana: “I ritardi per l’avvio del nuovo appalto – spiegano – sono stati determinati dal cambio delle competenze, dal settore dei Lavori Pubblici al settore Trasporti e diritto alla mobilità, ma soprattutto dalla volontà dell'amministrazione di rivedere le modalità degli interventi sia dal punto di vista tecnico che da quello contabile. Gli interventi sono raggruppati per zone così che il materiale utilizzato per la chiusura rimanga sempre della giusta temperatura per assicurare maggiore tenuta ed evitare sprechi”.

Da oggi rispetto al passato, i lavori saranno più complessi perché prevedono: il taglio regolare dell’asfalto attorno alla buca, la rimozione del materiale sciolto fino al rinvenimento del primo strato utile e solido di base, l’utilizzo di emulsione bituminosa come aggrappante, e successivo strato di asfalto caldo adeguatamente pressato; infine, per la chiusura e la saldatura tra i due strati di asfalto, vecchio e nuovo, si adopera il nastro bituminoso che protegge da infiltrazioni di acqua riempiendo i microvuoti.