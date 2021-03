Debutta oggi il progetto “I Siracusani e il Risorgimento”

Al debutto oggi il progetto “I Siracusani e il Risorgimento” iniziativa targata “Alfio Neri per la cultura” che è stata ideata dal giornalista Aldo Mantineo e da Franco Neri, imprenditore dolciario di professione e “provocatore culturale” per vocazione, in occasione del 160mo anniversario dell’Unità d’Italia.

Il progetto si articola in più direzioni, coinvolgendo in modo significativo il mondo della scuola, ed è stato realizzato con il coinvolgimento del professore Salvatore Santuccio, docente di storia al Liceo Quintiliano di Siracusa oltre che cultore della materia presso la cattedra di storia contemporanea all’Università di Catania ed esponente della Società Siracusana di Storia Patria, che ha curato i testi, e delle insegnanti Gianna Corallo e Graziella Palazzolo dell’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa guidato dalla dirigente Pinella Giuffrida.

Sono cinque le figure-chiave della storia patria siracusana attorno alle quali ruota l’iniziativa: Gaetano Abela, Emanuele Francica barone di Pancali, Gaetano Moscuzza, Alessandro Rizza e Luigi Greco Cassia. Per ciascuno di questi personaggi sono stati tracciati dei brevi profili stampati su segnalibro distribuiti agli studenti di terza media dell’Istituto “Vittorini”.

Parallelamente, su una piattaforma digitale dedicata verranno caricati periodicamente – per cinque mercoledì consecutivi – brevi video dedicati a ciascuno dei protagonisti. Un modo informale e coinvolgente per raccontare ai più giovani – e non soltanto a loro… - chi siano quei figli illustri di Siracusa, e quale ruolo abbiano avuto nel processo di unità nazionale, ai quali la città ha dedicato strade e piazze.

Ma “I Siracusani e il Risorgimento” ha pure un risvolto decisamente più goloso. Infatti, una versione speciale dei segnalibri costituisce l’incarto che racchiude una perla di mandorla al moscato di Siracusa doc nella quale sono condensate alcune delle principali eccellenze dell’agroalimentare quale il limone femminello di Siracusa igp, la mandorla di Avola e il miele degli Iblei.