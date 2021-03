Noto, giovani assembrati sul sagrato della Cattedrale: sanzionati

Un gruppo di giovani assembrati sul sagrato della Cattedrale di Noto.

I giovani, tutti maggiorenni, sono statai sanzionati dalla Polizia nel corso dei controlli anticovid.

Domenica scorsa, intanto, dopo aver soccorso una ragazza riversa per terra in via Montessori, è stato scoperto che quest'ultima aveva partecipato ad una festa di compleanno.

Sanzioni anche per un giovane, che aveva organizzato una festa in occasione del suo 18° compleanno, e per altri 4 ragazzi che vi hanno partecipato.

Complessivamente gli agenti della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, tra Siracusa e Noto hanno identificato 180 persone e controllato 90 veicoli, 7 luoghi di assembramento e 12 esercizi commerciali.