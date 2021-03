Nuova ordinanza del Ministro della Salute per chi torna dall'estero.

Il provvedimento firmato dal ministro Speranza dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu.