Siracusa, Agenzia delle entrate: organico ridotto all'osso

“No alla progressiva riduzione del personale negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, la Direzione regionale intervenga”.

A sollecitare azioni immediate a sostegno degli organici dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, sono stati il segretario generale della Cisl Fp Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, e la Referente Cisl Fp della stessa Agenzia, Maria Pia Liberto, che hanno puntato l’attenzione sulle perduranti carenze di personale e i continui carichi di lavoro che le esigue unità in organico sono costrette a sobbarcarsi.

Nel 2017 i dipendenti in forza erano 193, oggi sono 129 con previsione di ulteriori 6 pensionamenti.

Da Passanisi e Liberto arriva anche l'appello alla deputazione siracusana presente all’Ars affinché faccia pressione per invertire la rotta:“Il disagio ed il malessere che si respira negli Uffici è palpabile – concludono Passanisi e Liberto – aumentato sempre di più dalle feroci critiche dei contribuenti e dalle minacce di azioni giudiziarie contro i ritardi nelle lavorazioni".