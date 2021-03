Vertenza Bng, sale di tono la protesta: blocchi in tutte e 4 le portinerie Versalis

Sale di tono la protesta dei lavoratori della Bng. Da questa mattina il presidio si è allargato alle 4 portinerie e in assenza di novità andrà avanti ad oltranza.

Lo avevano annunciato ieri i segretari di categoria Salvo Carnevale (Fillea Cgil), Gaetano La Braca (Filca Cisl) e Saveria Corallo (Feneal Uil) dopo l'incontro con l'impresa in Confindustria che ha lasciato, come prevedevano, l'amaro in bocca, anche perché è stata ventilata la prospettiva di nuovi licenziamenti ad aprile.

"L'impresa attribuisce le responsabilità alla committente e fin quando Eni Versalis non chiarirà la propria posizione - avevano annunciato ieri - la protesta proseguirà anche perché anche il tavolo con l'ispettorato del lavoro non potrà essere risolutivo".

All'origine della vertenza il mancato rispetto dell'accordo dell’8 luglio 2020 tra le parti.

L'unica soluzione possibile secondo i sindacati è quella di un incontro in prefettura.