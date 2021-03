Bollettino Covid, nessun dato per oggi sulla Sicilia: aggiornamenti rinviati a domani

Salta per oggi l'aggiornamento quotidiano dei casi di coronavirus in Sicilia.

La bufera che ha coinvolto l'assessorato alla Salute sui dati Covid falsati ha avuto conseguenze anche su questo aspetto: "La Regione Sicilia - si legge in una nota della Protezione civile nazionale - integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi".

Sul sito infatti la schermata disponibile mostra una sfilza di zero per ogni voce che dovrebbe mostrare l'incremento. Gli altri numeri sono tutti aggiornati alla giornata di ieri.