Siracusa, via libera al tavolo permanente della salute provinciale

Disco verde per il tavolo permanente della salute provinciale più volte richiesto dal sindacato unitario dei Pensionati di Cgil Cisl e Uil.

Il risultato arriva dopo l’incontro con il direttore sanitario, Salvatore Madonia, seguito al sit-in che i segretari generali di Spi, Fnp e Uilp, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, hanno organizzato questa mattina davanti alla sede dell’Asp a Siracusa.

"Noi, lo abbiamo ribadito più volte – aggiungono i segretari – non abbiamo mai voluto scontrarci con l’Asp, ma dare un contributo di conoscenza del territorio perché molti sono gli anziani che chiedono risposte e chiarimenti".

Il tavolo è già stato convocato per il prossimo 15 aprile.

"Siamo coscienti della particolarità del momento – hanno concluso i segretari - ma adesso serve elaborare una strategia comune. Sappiamo che il problema principale è il fatto che mancano vaccini e che dovranno essere centellinati per garantire la seconda dose".