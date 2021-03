Siracusa, vaccinazione anticovid per quasi 10.000 over 80

Sono quasi 10 mila gli over 80 della provincia di Siracusa ad essere stati vaccinati.

Ne dà notizia l'Asp che fornisce nel dettaglio le varie specificazioni: di questi, sono circa 2000 gli over 80 vaccinati nelle Rsa e nelle 116 Case di Riposo sparse su tutto il territorio provinciale, oltre 1800 anziani presso la loro abitazione su un totale di 3000 che si sono prenotati, raggiunti a domicilio dalle varie squadre coordinate dal Dipartimento di Prevenzione medico e dai Distretti sanitari composte da medici, infermieri, psicologici e assistenti sociali. Somministrazioni a domicilio, avviate l’1 marzo scorso, così come disposto dall’Assessorato regionale della Salute, con 25 vaccinazioni domiciliari giornaliere.

Sono oltre 7000 i pazienti fragili vaccinati per i cui conviventi e caregiver è stato predisposto un apposito modulo web, accessibile dall’home page del sito dell'Asp.