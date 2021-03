Siracusa, Ristoratori Cna: Stefano Gentile nuovo presidente

Rinnovato il quadro dirigente di Cna Ristorazione Siracusa alla presenza del presidente di Cna Siracusa Innocenzo Russo, del vicesegretario Gianpaolo Miceli, del coordinatore regionale Agroalimentare Tindaro Germanelli e il coordinatore nazionale Gabriele Rotini.

Il nuovo presidente è Stefano Gentile, titolare del Piazza Archimede Cafè che sarà coadiuvato da Salvatore Vicari del Ristorante Vicari di Noto, Vincenzo Quattropani di Valentino Catering di Palazzolo Acreide, Grazia Gallo dell’Hotel/Ristorante Colle Acre di Palazzolo Acreide e Paolo Di Domenico del ristorante Scrigno dei Sapori. Componenti del direttivo anche Francesco Annino di Siraka Siracusa, Lorenzo Sardo di U Piaciri di Sortino, Gabriele Scala del ristorante Scala di Portopalo e Salvatore Bordonaro de A Maidda di Lentini.

Nel primo intervento Gentile ha reiterato del richieste del comparto al governo nazionale e regionale:

"Le uniche richieste che il comparto pretende con forza sono le riaperture già in aprile nelle zone a contagio contenuto anche con protocolli più restrittivi avanzati nei primi di Marzo da Cna Nazionale proprio al Cts e un intervento rafforzativo sui sostegni secondo due modalità: un ulteriore scostamento di bilancio urgente che determini un ulteriore sostegno economico a integrazione di quello appena varato ed un intervento immediato del governo regionale attraverso una riprogrammazione delle risorse comunitarie e destinato alla filiera colpita. Al Governo Nazionale chiediamo un cambio di passo vero, proprio sulla base dei dati. In quei territori che hanno indicatori favorevoli va data la possibilità delle riaperture a pranzo, il mese di aprile diventi poi occasione di dialogo per le auspicate aperture a cena già a maggio secondo la proposta avanzata al Cts, consentendo l’accesso ai clienti nei ristoranti fino alle 21 con chiusura prevista alle 22.

A Musumeci infine chiediamo di dare prova degli impegni presi proprio nel nostro territorio".