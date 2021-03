Siracusa, Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha proposto la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

I testimonial della campagna 2021 sono stati Davide Oldani, chef stellato e inventore della cucina “Pop”, basata sull’utilizzo di materie prime di qualità, uno stile alimentare semplice, gustoso e salutare e Demetrio Albertini, un grande campione, una vita consacrata allo sport,.

“È questa una importante campagna nazionale - afferma il presidente della Lilt di Siracusa Mario lazzaro - che parla prevalentemente di prevenzione a tavola, la corretta alimentazione, che trova nella Dieta Mediterranea la sua espressione più alta; sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo registrato nel nostro territorio.

Si stima - continua Lazzaro - che il 30-35% dei tumori siano collegabili a cattive abitudini anche alimentari”.

Il simbolo istituzionale della Campagna è l’olio extravergine di oliva 100% italiano, noto per le sue qualità benefiche legate all’elevato contenuto di antiossidanti.