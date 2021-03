Siracusa, pranzo di Pasqua per la mensa del Pantheon

Iniziativa pasquale di solidarietà dell'associazione Noi ristoratori: domani, mercoledì 31 marzo, alle 12.00, offrirà 70 pasti alla mensa dei poveri della parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon di Siracusa.

Dodici ristoratori prepareranno il pranzo completo, dall’antipasto al dessert: si comincia con un mix di verdure, poi si continua con i ravioli di ricotta al sugo, come secondo piatto saranno proposti gli spiedini di vitello, oltre a pane e contorno, per finire dolce e colomba di Pasqua.

“Guardare ogni giorno la propria attività chiusa non è semplice – dice Giovanni Guarneri, chef e presidente dell’associazione Noi ristoratori – Eppure, nonostante il momento drammatico, tra ristoratori si è creato un clima di collaborazione e amicizia. Unico, probabilmente, elemento positivo di questa pagina nera”.

Prenderanno parte all’iniziativa Don Camillo, Porta Marina, Civico 25, Cortile di Bacco, Macallè, Crudo fishbar, Room cucina, locanda Mastrarua, Regina Lucia, Il Veliero, locanda Colibrì.

Sostengono l’iniziativa: pasticceria Brancato, pastificio Loretana Puglisi, Ar Fruits, Unigroup.