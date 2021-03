Priolo zona rossa: la richiesta dell'Asp al sindaco Gianni

Richiesta di zona rossa per Priolo: è stata avanzata dal Dipartimento prevenzione dell'Asp di Siracusa a causa dell'incremento dei casi covid.

Gli ultimi dati, diffusi ieri danno 11 casi più che portano il totale a 63 casi con 127 isolamenti fiduciari e 5 persone in quarantena.

Nell'ultima settimana è stata superata la soglia di 250 casi per ogni 100.000 abitanti prevista dalla normativa e che fa scattare la restrizione.

"Ho avanzato richiesta al Presidente della Regione Siciliana e al Prefetto di Siracusa - informa il sindaco Pippo Gianni - in seguito alla comunicazione da parte dell’Asp del superamento dei casi consentiti per legge. Questa mattina, riunione del Centro Operativo Comunale, per fare il punto della situazione. Chiedo la collaborazione della cittadinanza - prosegue il primo cittadino - e invito tutti a rimanere presso le proprie abitazioni per i giorni che stabilirà il Presidente Musumeci e a rispettare le misure previste dalla zona rossa, cooperando con le Forze di Polizia. Se tutti insieme rispettiamo le regole - conclude - usciremo presto da questo brutto momento".