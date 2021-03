Risse a Siracusa e Priolo: denunciati 8 giovani

Due interventi per rissa a Siracusa e Priolo.

Nel capoluogo ieri sera sono stati denunciati tre giovani sorpresi in Via Lentini mentre venivano alle mani per motivi ancora al vaglio degli investigatori. Uno dei tre, di 28 anni, è stato denunciato, anche per porto abusivo di un manganello che custodiva nell'auto.

A Priolo sono stati denunciati in 5: sabato sera lite su strada nei pressi di Via Dei Platamoni. I 5, per motivi di acredine personale, sono venuti alle mani e due di loro sono stati denunciati: il primo per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere e l’altro per violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale.