Siracusa, calci e pugni alla madre che non gli dà i soldi per la droga

Pretendeva dalla madre il denaro per acquistare la droga, al rifiuto della donna ha reagito con violenza: le ha lanciato contro un'aspirapolvere e l'ha colpita con calci e pugni. Il giovane, 21 anni, già ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia per tentata estorsione.

Gli agenti hanno ricostruito una serie di episodi di violenza domestica che il figlio infliggeva alla madre.

Per lui è stato disposto il trasferimento in carcere.