Siracusa, caso Scieri: udienza preliminare rinviata al 7 maggio

E' stata rinviata al 7 maggio l’udienza preliminare, prevista per ieri al tribunale di Pisa sulla morte di Emanuele Scieri, il 26enne parà siracsuano trovato cadavere all'interno della Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999.

L'udienza è saltata a ccausa della conferma dei tre giorni di astensione indetti dalla Camera Penale fino al 31 marzo, per protesta contro il malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

La vicenda vede indagati per omicidio volontario in concorso con l'aggravante dei futili motivi i tre ex caporali della Folgore Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano, all'epoca dei fatti comandante dei paracadutisti, e Salvatore Romondia.

Pare intanto che, secondo quanto ha pubblicato il quotidiano "La Nazione" sul tavolo del gup di Pisa Pietro Murano sarebbero arrivate alcune richieste di definizione del primo grado di giudizio con rito abbreviato.