Tre oli extravergini di Canicattini Bagni tra i premiati della Guida Oli d’Italia

Gli oli extravergine bio del territorio di Canicattini Bagni si confermano tra i migliori oli a livello nazionale tra quelli inseriti nella prestigiosa Guida Oli d’Italia 2021 del Gambero Rosso.

Si tratta dell’Oleificio Bagni dei Fratelli Mozzicato, già da tempo inserita nella Guida del Gambero Rosso, e della più giovane e rinnovata Azienda agricola e oleicola di Corrado La Pira che per la prima volta fa l’ingresso nella Guida.

Sono state quattro le Foglie assegnate al veterano Oleificio Bagni, Azienda e Frantoio dal 1952 che annovera un lungo carnet di riconoscimenti nazionali e internazionali, a cui si aggiungono adesso le 2 “Foglie Rosse”, quasi il massimo del riconoscimento assegnato dal Gambero Rosso per il suo prodotto principe “Primo Frutto”, olio composto da olive cultivar Zaituna, Tonda Iblea e Biancolilla; e 2 “Foglie Verdi” per il prodotto “Zaitun” monocultivar Zaituna detta anche oliva “Siracusana”, tipica del territorio siracusano con i suoi alberi secolari, dov’è possibile trovarla dalla costa sino alla collina.

E con la monovarietale Zaituna fa il suo ingresso nella Guida Oli d’Italia con 1 “Foglia Verde”, l’Azienda agricola del giovane Corrado La Pira con “L’olio della Maestra Tina”.

Le congratulazioni sono arrivate dal sindaco Marilena Miceli, dell'assessore Gazzara e del presidente del consiglio comunale, Amenta a nome dell'amministrazione comunale e del consiglio.