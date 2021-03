La presentazione del nuovo ospedale di Siracusa, le reazioni e i commenti

Il nuovo ospedale di Siracusa diventa più concreto.

Numerose le reazioni di soddisfazione dopo la presentazione di questa mattina nell'auditorium dell'istotuto Einaudi.

“Il progetto del nuovo ospedale alza il livello qualitativo della provincia di Siracusa, non solo per i siracusani ma anche per chi viene da fuori, per turismo o per lavoro”.

Così il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, presente stamane alla presentazione del progetto del nuovo Ospedale. “Il progetto è all’avanguardia in tema di eco-sostenibiltà, cura della persona, accessibilità, sicurezza, innovazione tecnologica. Adesso, serve l’impegno di tutti affinchè si realizzi nei tempi previsti".

“Sono contento - ha affermato il dindaco Gianni - che il nuovo ospedale vedrà presto la luce, anche se con un ritardo di 28 anni. Mi sento di ringraziare Musumeci e Razza perché questo sogno si avvia a diventare realtà. La realizzazione dell’ospedale potrà ripagare solo in parte i cittadini della provincia di Siracusa che in questi anni hanno subito inquinamento, malattie, tumori e morte. Ringrazio anche Stefania Prestigiacomo che ha avuto la felice idea, attraverso la presentazione di un emendamento, di utilizzare la cosiddetta procedura speciale, come avvenuto per il ponte di Genova, per velocizzare i tempi di realizzazione. Nota positiva anche l’individuazione, come Commissario dell’opera, del Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, persona capace e concreta. La speranza - ha concluso il primo cittadino - è di avere il nuovo ospedale al massimo entro un paio d’anni”.

"E' un primo importante passo verso la costruzione di un ospedale che questa città aspetta da troppi anni - commenta Vera Carasi, segretario generale Cisl Ragusa Siracusa - Il progetto presentato questa mattina rappresenta sicuramente un modello di edilizia ospedaliera all'avanguardia. Una esigenza ormai irrinunciabile per i cittadini e, soprattutto, per tutti gli operatori - medici, infermieri, socio-sanitari - che vivono quotidianamente l'ormai vetusta struttura di via Testaferrata. Ora, ringraziando il Commissario dell'opera, il Prefetto Giusy Scaduto, non possiamo che auspicare il rispetto di tutti i tempi per giungere all'inizio dei lavori del nuovo ospedale."

"Un primo passo verso la costituzione del nuovo ospedale di Siracusa - dichiara Luisella Lionti, segretario Uil Siracusa-Ragusa-Gela - è stato compiuto. Ma alla presentazione di questa mattina adesso dovrà essere dato seguito con il rispetto dei tempi per la realizzazione dell'opera. Che non rappresenterà una svolta per la sanità siracusana ma, vista la collocazione, di tutto il territorio del Sud-Est siciliano, considerate anche le peculiarità di cui si doterà il nuovo Dea di Secondo livello. Siamo grati al commissario di questo iter, il prefetto Giusy Scaduto, e anche la Uil vigilerà affinché tutto proceda secondo programma, nel rispetto della salute pubblica, dei posti di lavoro e di una sanità che da troppo tempo necessita di un'opera di tale rilevanza".