Hub, Razza:"Da raddoppiare per arrivare a 50mila vaccini al giorno" VD

Sono da raddoppiare gli hub vaccinali in Sicilia in virtù del nuovo obiettivo di 50.000 vaccini da somministrare al giorno, concordato con il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che nel fine settimana ha fatto tappa nell'Isola.

Lo ha detto l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, sollecitato sull'argomento.

Oggi, intanto, riunione dell'Unità di crisi della protezione civile regionale proprio per individuare gli ulteriori hub.

Allo stato la Sicilia è tra le prime regioni in Italia per numero di vaccinazioni e ha gestito sin qui 20.000 vaccinazioni al giorno.