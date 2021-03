Siracusa, presentato il progetto del nuovo ospedale: niente corsie, solo camere singole

Comfort, privacy, efficienza: sono i perni dell'idea progettuale del nuovo ospedale di Siracusa, redatto dallo studio di ingegneria bolognese Plicchi, che si è aggiudicato il concorso di idee lanciato dall'Asp. Questa mattina è stato presentato alla stampa, illustrando le novità sostanziali e soprattutto le tecniche studiate per dare alla struttura ospedaliera la massima capacità di offerta sanitaria di qualità. Al piano terra è previsto il pronto soccorso, esteso per 3.151 mq, mentre all'imaging (area tac, radiologia etc) sono dedicati 1.591 mq. Il primo piano prevede l'area materno/infantile per 1.532 mq e il blocco operatorio per 4.409 mq. Al secondo piano solo le sale degenza: non più corsie ma solo camere singole (in tutto 288) di 18 mq ognuna. E ancora: luce naturale in tutti gli ambienti di lavoro, percorsi differenziati sia all'interno sia all'esterno; differenziate anche le aree verdi, con parco giochi. Presenti alla presentazione il governatore Musumeci, l'assessore regionale alla Sanità, Razza, i vertici dell'Asp, i sindaci della provincia.