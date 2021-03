Siracusa, alla Pizzuta la lotta al degrado prosegue: si compone un comitato di quartiere

La presa di posizione a difesa del quartiere Pizzuta prende corpo. Così dopo la protesta di ieri mattina degli attivisti dell'associazione "I Guardiani di Aretusa" , è notizia di oggi la formazione di un comitato di quartiere il cui obiettivo è quello di far uscire la popolosa zona urbana dal degrado. "Abbiamo raccolto le diverse segnalazioni che ci sono pervenute da parte dei residenti ormai esausti da questa vergognosa situazione - dichiara Fabio Camilli, presidente dei Guardiani di Aretusa - I disagi che le famiglie devono affrontare sono diventati ormai insostenibili, per non parlare dei diversi danni che il manto stradale, se così si può definire, causa alle auto. Questa è una via che da decenni è stata abbandonata a sé stessa, sia per motivi burocratici che per il menefreghismo da parte degli organi competenti. Come ci aspettavamo - conclude Camilli - abbiamo avuto una buona risposta da parte dei residenti, sono scesi in strada con noi mettendoci la faccia e con cui abbiamo preso con gioia un impegno, e cioè la nascita di un comitato di quartiere per unirci in questa battaglia che porteremo a compimento".