Siracusa, ripulito il Bosco delle Troiane: rimossa plastica, vetro e rifiuti indifferenziati

Volontari al lavoro nella giornata di sabato per ripulire il Bosco delle Troiane in viale Scala Greca.

Rimossi i rifiuti da attività agricola: per il 99% si trattava di plastiche, il resto era costituito da vetro, metalli e indifferenziato. Perlopiù si trattava di manichette di irrigazione in polietilene, films plastici e cassette/semenzaio in polistirolo. Molte manichette erano ancora sotterrate e per rimuoverle è stato necessario sfilarle dalla terra. A fine lavori la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana in città li ha prelevati per smaltirli.

“Un plauso va a Natura Sicula che ha organizzato l’evento e a tutti gli altri partecipanti – ha dichiarato l’assessore all’igiene urbana Andrea Buccheri - per aver rimosso i rifiuti occultati all'interno del Bosco delle Troiane. Le tante persone presenti, in questo primo sabato di primavera, hanno rimarcato l'importanza e la bellezza di prendersi cura del patrimonio cittadino”.

I volontari fanno capo al Comitato Aria Nuova, nato nel 2019 allo scopo di aumentare la quantità e qualità di suolo dedicata agli spazi verdi, per divulgare i benefici del verde città, tutelare la dotazione arborea esistente. Il Comitato collabora gratuitamente con l’amministrazione comunale per aiutarla a dare esecuzione alla legge del 1992 “un albero per ogni nato”. Nel frattempo l’assessore al verde Carlo Gradenigo ha redatto il progetto di un impianto di irrigazione da realizzare, speriamo, entro il mese di aprile. L’impianto sarà utilissimo nei primi 4 anni per agevolare l’attecchimento e accelerare la crescita dei giovani alberi.

Del Comitato Aria Nuova all’iniziativa hanno dato il loro contributo i volontari delle associazioni Natura Sicula, Rifiuti Zero e Naturalchemica, della cooperativa San Martino, del Comitato Stop Veleni e del Movimento Aretuseo.