Siracusa, strade in stato di abbandono nella zona di via Salibra: presidio di protesta

Protesta pacifica sulla sicurezza della strade nella zona di via Salibra nel quartiere della Pizzuta, a Siracusa.

"Basta degrado" così recita lo striscione degli attivisti dell'associazione I Guardiani di Aretusa, che hanno organizzato la manifestazione insieme ai cittadini del quartiere.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti - dichiara Fabio Camilli, presidente dell'associazione - sulla situazione di degrado in cui versano le strade della zona. Pertanto abbiamo organizzato il presidio di oggi per chiedere che il manto stradale venga messo in sicurezza".