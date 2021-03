Festa di compleanno in villetta ad Avola, 17 giovani senza mascherina: sanzioni per tutti

Festa di comlpeanno in un'abitazione in campagna ad Avola, in contrada Bella Pettinata, interrotta dall'arrivo della Polizia.

I 17 giovani presenti sono stati trovati tuttisenza mascherina e senza il rispetto delle norme anticovid in vigore.

Per tutti è scattata la sanzione.

A Siracusa, sempre nell'ambito dei controlli anticovid, sono stati controllati 64 esercizi commerciali e monitorati 16 luoghi di assembramento: 15 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto della normativa anti covid.