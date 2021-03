Turismo a Siracusa, Rosano a Musumeci: "Indichi le opportune soluzioni per avviare la ripresa"

“Musumeci, adesso non possiamo più attendere”. Così Giuseppe Rosano, presidente di Noi albergatori Siracusa e vicepresidente nazionale Assohotel, si rivolge al presidente della Regione, chiedendo quali iniziative intendere mettere in campo per far ripartire il comparto.

"Mentre alcune destinazioni turistiche ripartiranno, penso per esempio Sardegna e Spagna, e altre come Grecia, Turchia e Dubai offrono pacchetti volo-vacanza settimanale da 400 euro in alberghi a 5 stelle - afferma Rosano - noi operatori turistici siciliani continueremo a leccarci le ferite, divenute oramai piaghe, aspettando deliberazioni che non approdano”.

Da qui l'esortazione a "coordinare con gli assessorati al Turismo e alla Cultura una campagna mirata a rafforzare il brand Sicilia, inserire in calendario eventi di grande attrattiva turistica capaci di accogliere viaggiatori in maniera prevalente alle altre destinazioni".

Facendo poi riferimento a Siracusa Rosano ritiene errata la programmazione delle rappresentazioni classiche per il periodo di luglio-agosto: "Ad agosto - fa notare - gli alberghi raggiungono la massima occupazione, registrata pure lo scorso anno, senza l’apporto di tale evento. Abbiamo mesi eccezionali di clima, in settembre e ottobre, solo per fare un esempio, per mettere in scena gli spettacoli e ridare una speranza a tanti operatori che contano su questa iniziativa per provare a risollevare le sorti di un periodo difficile che dura ormai da troppo tempo. Se non cuciamo “le pezze”, il 2021 - conclude - sarà identico o addirittura peggiore del sinistrato 2020”.

Area degli allegati