Siracusa: controllo del territorio: 4 denunciati e 10 segnalati

Un centinaio di persone e una novantina di veicoli controllati ieri dai Carabinieri a Siracusa con diverse infrazioni contestate e sanzionate per la mancanza di copertura assicurativa, per l’uso del cellulare alla guida o per guida senza patente.

Quattro persone sono state denunciate: un 23enne di Floridia. sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in quanto, all’interno della sua abitazione, sono state rinvenute quattro dosi di hashish e tre grammi di marijuana, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle droghe; un siracusano per furto, perché sorpreso ad asportare 33 chili circa di melanzane da un fondo agricolo; un 19enne e un 23enne perché trovati in possesso, all’interno delle rispettive auto, di oggetti atti ad offendere: il primo era in possesso di un coltello a farfalla, mentre il secondo trasportava, senza giustificato motivo, una sciabola e due Nunchaku.

Nell’arco del servizio 10 persone sono state segnalate perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana per uso personale.