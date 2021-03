Priolo, screening anti covid: 8 positivi su 801 tamponi

Quattro positivi asintomatici tra gli 801 tamponi effettuati ieri a Priolo durante lo screening di studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole e contatti dei soggetti positivi.

Questi ultimi e i loro familiari sono stati sottoposti a tampone molecolare: in tutto ne sono stati eseguiti 14.

Vista la grande affluenza di cittadini lo screening è stato prolungato fino alle 16,30.

Il sindaco Pippo Gianni ha ringraziato tutti l'ampia partecipazione e per il senso di responsabilità dimostrato. "Un plauso anche agli operatori sanitari del Gruppo Covid dell’Asp di Siracusa per il lavoro svolto, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale e alla Misericordia".