Siracusa, ammesso a finanziamento il progetto esecutivo del porticciolo di Ognina

Ammesso a finanziamento il progetto esecutivo per la riqualificazione del porticciolo di Ognina.

A darne notizia è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: "Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo mercato ittico, la città di Siracusa ottiene oltre 867.689,60 euro per il porticciolo di Ognina attraverso il quale si mette un ulteriore importantissimo tassello per la valorizzazione e la crescita del mondo della pesca siracusano".

L’intervento prevede: l’installazione di 13 colonnine per erogazione di energia elettrica e acqua; la realizzazione di un box prefabbricato per servizi igienici e locale tecnico; l’installazione di bitte di ormeggio in ghisa Tiro=50 kN; l’installazione di un impianto per la produzione di ghiaccio a scaglie; la realizzazione di Iimpianto idrico alle colonnine ed ai servizi igienici e dell'impianto elettrico con 5 pali d’illuminazione della banchina del porto peschereccio; la realizzazione della rete fognaria relativa ai servizi igienici e la pavimentazione con basole in pietra di Comiso.