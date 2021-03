Priolo, cda Ias: Salvo Adorno "Milena Contento non è espressione del Pd"

Il Partito Democratico di Siracusa prende le distanze dalla nomina di Milena Contento nel Cda dell'Ias.

Lo dice chiaramente il segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno.

"Il Partito Democratico - scrive Adorno - ha seguito da tempo la vicenda della costituzione del consiglio di amministrazione dell’Ias, evidenziando la mancanza di criteri di trasparenza e competenza nelle precedenti nomine. Si prende atto della nomina di Milena Contento ma si sottolinea che la nomina della dottoressa Contento, iscritta al circolo di Augusta, non è espressione del Partito democratico, che la disconosce, non è infatti passata dalla discussione interna del partito".

Nella seduta di ieri l'assemblea ha ratificato le nomine di Pippo Sorbello, ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Melilli e di Patrizia Brundo. Riconfermati Luigi Scalisi, in rappresentanza dei privati, e Massimo Carrubba in rappresentanza del Comune di Melilli.