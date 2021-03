Melilli, misure anticovid: prorogato il divieto di stazionamento

Prorogate a Melilli le restrizioni previste dall'ordinanza sindacale del 18 marzo scorso, di modo da ridurre gli assembramenti.

Sarà, pertanto in vigore fino al 6 aprile il divieto di stazionamento a Melilli Centro in piazza S. Rizzo, via Iblea, piazza F. Crescimanno, piazza San Sebastiano, piazza S. Rosalia, piazza Umberto, piazzale Padre Pio, piazzale S. Eligio, piazza Don Bosco, parchi Giochi e parchi comunali ed aree a verde, villa Comunale e le adiacenze dei pubblici esercizi.

A Villasmundo in piazza Risorgimento, via Savonarola, viaVittorio Emanuele, le strutture sportive comunali e il parco giochi.

A Città Giardino in piazza Giovanni Paolo II, piazza Europa, viale Garrone, corso Sicilia e il parco Giochi.

Fino al 6 aprile, inoltre, saranno sospesi i “Mercati settimanali” del lunedì a Melilli e del venerdì a Villasmundo.

Restaranno chiusi il PalaMelilli e il PalaVillasmundo tranne che per l'Asd Futsal Città di Melilli Calcio a 5 e l'Asd Interclub Villasmundo Calcio a 5; il campo sportivo comunale.