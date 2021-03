Domani torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Domani, domenica 28 marzo, torna l'ora legale: alle 2 le lancette dovranno essere spostate avanti di un'ora.

Si dormirà un'ora in meno ma in compenso le giornate si "allungheranno", ossia avremo sessanta minuti di luce naturale in più.

L'ora solare torna normalmente nel mese di ottobre, quando il sole inizia a tramontare prima e le ore di buio aumentano.