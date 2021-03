Siracusa, chiuso circolo privato: sanzioni per il presidente e i clienti

Dovrà chiudere per 3 giorni non appena si ritornerà all'attività regolare un circolo privato trovato aperto alla Borgata, a Siracusa, nonostante il divieto assoluto di apertura di centri culturali, sociali e locali ricreativi. All'interno sono stati trovati diversi clienti.

Il presidente del circolo è stato sanzionato così come gli avventori.

In serata, sono stati controllati negozi di vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Nel complesso sono state sanzionate 7 persone per avere consumato in stradabevande dopo le 18. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 21.000 euro.