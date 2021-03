Covid: per tutto aprile spostamenti vietati tra regioni, bar e ristoranti chiusi

L'Italia resta chiusa fino a maggio. Questo è l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. in quelle arancioni saranno in classe tutti gli studenti fino alla terza media e al 50% quelli delle superiori.

Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni: niente spostamenti tra le regioni, saracinesche ancora abbassate per bar e ristoranti (tranne che per asporto e consegna a domicilio) rinvio della riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri a data da destinarsi, zona gialla cancellata fino alla fine del mese.

In Sicilia resta ancora alto il numero dei nuovi positivi al Covid: ieri sono stati 892 su 27.892 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,1% e 22 decessi in 24 ore. L'Isola resta nona per numero di contagi giornalieri e un Rt appena sotto il valore di soglia 1, con 0,99.