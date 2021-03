Flussi migratori, contributi per Augusta, Noto, Pachino e Portopalo

Stanziamento di 199.868 euro per il comune di Augusta che negli ultimi anni insieme a Porto Empedocle e Lampedusa è stato in prima fila per fronteggiare l'emergenza sbarchi. E' stato approvato dalla conferenza Stato - Città lo schema di decreto del Ministro dell'Interno insieme con quello dell'Economia e Finanze per la ripartizione nel 2021 di 5 milioni di euro. A darne notizia sono i parlamentari nazionali del M5S,Filippo Scerra, Paolo Ficara, Maria Marzana e Pino Pisani.

Per gli altri Comuni della provincia di Siracusa lo schema di riparto prevede anche 16.559 euro per Noto, 18.322 per Pachino e 11.820 per Portopalo. Questi fondi - ricordano - vanno ad aggiungersi al contributo statale di 375.000 euro attribuito, per il 2020, a 9 comuni siciliani tra cui Augusta, per fronteggiare le necessità legate al contenimento della diffusione del Covid-19 e a garantire la regolare gestione, anche sul piano sanitario, dei flussi migratori."