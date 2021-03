Priolo, domani tamponi rapidi per studenti, docenti e personale Ata

Tamponi rapidi domani, dalle 9 alle 13,30, a largo dell’Autonomia Comunale, a Priolo per studenti, genitori, docenti, personale Ata, contatti diretti dei positivi.

Il sindaco Pippo Gianni ha lanciato un appello alla popolazione, affinché risponda in maniera massiccia allo screening.

“Vista l’impennata di contagi - ha sottolineato - che ha colpito in particolare il mondo della scuola con diversi casi di variante inglese, invito tutte le categorie interessate ad effettuare il tampone e i genitori ad accompagnare i figli per l’esame”.

“Importante raccogliere l’invito del sindaco - ha affermato il Disaster Manager Gianni Attard - e aderire a questa fondamentale attività di prevenzione, sfruttando l’ulteriore possibilità che l’Asp ha dato al nostro paese. Le operazioni di montaggio dei gazebo - ha fatto sapere Attard - prenderanno il via già alle 8 di domani mattina e i cittadini potranno mettersi in coda in via Fabrizi per compilare la modulistica che sarà consegnata dai volontari”.