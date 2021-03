Siracusa, buoni spesa per famiglie disagiate: pubblicato l'avviso

Pubblicato sul sito del Comune di Siracusa l'avviso per le misure di sostegno a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid.

Si tratta di misure finanziate tramite il “Fondo sociale europeo Sicilia 2020” e che vanno ad aggiungersi a quelle finanziate con i fondi della Protezione civile nazionale. L’istanza povrà essere presentata, a partire da venerdì 9 aprile e fino al 9 maggio, esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it .

"Abbiamo chiesto alla società che gestisce la piattaforma - dichiarano il sindaco Italia e l'assessore Fontana - di predisporre una procedura più snella nell’iter di presentazione delle istanze. Questo per venire incontro agli aventi diritto che in ogni caso possono sempre rivolgersi, per la loro corretta compilazione, sia alle associazioni di volontariato che agli Uffici”.

I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune e serviranno all’acquisto di generi di prima necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti.

A seconda della composizione del nucleo familiare varia anche il valore unitario di ciascun voucher. Nel dettaglio: 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per quello composto da due persone; 600 euro per un nucleo familiare di tre persone; 700 euro per un nucleo composto da quattro persone; e 800 euro per quello composto da cinque o più persone.

Ai beneficiari, a seguito di verifica degli Uffici, verrà attribuito dal sistema un Pin dispositivo generato dalla Piattaforma digitale al quale corrisponderà il valore del “Buono Spesa”. La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza, dell’accreditamento dei buoni spesa virtuale e del Pin dispositivo avverrà tramite sms al numero indicato nella istanza.