Italiani e investimenti: tutto ciò che c’è da sapere

La situazione degli investimenti in Italia

I dati di settore riportano una diffusa propensione all’investimento nel mercato finanziario e nel classico “mattone”, seguita dall’acquisto di oro e dalle criptovalute; sono soprattutto i Millennials a dimostrarsi più curiosi verso bitcoin e altre criptovalute simili. Vi è però una scarsa competenza di base in fatto di investimenti, in particolare per quanto riguarda i senior, legata a un analfabetismo finanziario che non sembra dare segni di miglioramento. La soluzione in un contesto di questo tipo è puntare sull’educazione finanziaria, a scuola o in maniera autonoma: l’accesso a corsi formativi e informazioni preziose per acquisire competenze di base è ormai davvero semplice e può dare la giusta spinta in direzione di maggiori e più saggi investimenti. Anche opzioni alternative e decisamente meno rischiose come i conti deposito (vincolati e non) sono da prendere in considerazione, data la possibilità di aprirne uno anche sul web: istituti come Santander Consumer Bank, ad esempio, consentono l’apertura di un conto di questo tipo in pochi semplici passi; si tratta di strumenti a bassissimo rischio per i risparmiatori, che possono garantire dei rendimenti soddisfacenti soprattutto in caso di vincoli.

Cauti sì, ma non troppo

La tendenza generale, soprattutto in contesti particolari e inediti come quello attuale, è di non osare e adottare quindi un atteggiamento conservativo. Se tale atteggiamento può apparire quello più sicuro, è bene sapere che nel lungo periodo potrebbe far perdere opportunità di rendimento davvero preziose e vantaggiose, andando dunque a ostacolare l’obiettivo della crescita del proprio capitale. Ciò non significa che bisogna investire in maniera sconsiderata; la giusta via sta sempre nel mezzo: per fare la scelta più giusta è consigliabile farsi affiancare da un intermediario affidabile e serio, che suggerisca le soluzioni più adatte al proprio profilo e alle proprie preferenze. Solo con un approccio responsabile sarà possibile massimizzare i rendimenti e gestire i risparmi in maniera efficace, senza immobilizzarli in strumenti infruttiferi che col passare del tempo potrebbero perdere valore.