Siracusa, Democrazia Partecipata: arriva la graduatoria

La seconda edizione di Democrazia Partecipata ha la graduatoria definitiva e i tre progetti più votati per i quali l'amministrazione comunale ha stanziato 54.500 euro. Sono stati presentati 17 progetti, ma ne sono stati ammessi solo 11.

In totale sulla piattaforma online sul sito del Comune sono arrivati 2.923 voti: 2.386 sono stati giudicati validi dalla commissione, altri 537 sono stati ritenuti non validi (55 erano di non residenti a Siracusa mentre 482 presentavano anomalie o si trattava di doppie preferenze).

Alla fine dell'esame dei voti espressi, al primo posto si è piazzato il progetto “La plaza di Fontane Bianche” presentato da Emanuele Bariletti per un un importo presunto di 16.350 euro e che ha ottenuto 679 voti.

Secondo posto per il progetto di recupero del sacrario dei Caduti al Pantheon presentato da Giovanni Di Lorenzo con 439 voti. Anche in questo caso importo presunto di 16.350 euro.

Al terzo posto, con 344 preferenze, il progetto di installazione di 20 telecamere per le zone marine, presentato da Elisabetta Bonaiuto con importo presunto di 16.000 euro.