Vaccinazioni anticovid, oltre 40.000 inoculazioni in provincia di Siracusa

La provincia di Siracusa, con oltre 40 mila inoculazioni di vaccino anticovid, è tra le province siciliane con il più alto indice di vaccinazioni eseguite. A renderlo noto è il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra che per questo loda l’operato delle centinaia di operatori sanitari, civili, militari e del volontariato.

"Tutti gli interventi possibili - aggiunge - sono stati adottati per contenere in maniera ordinata l’alto flusso di persone che hanno diritto alla vaccinazione all'Urban Center, ma molti continuano a presentarsi, molto tempo prima rispetto alla fascia oraria prevista nella prenotazione così come tanti altri che pensano di potersi vaccinare senza averne diritto perché non prenotati o non rientranti nelle categorie previste in questo momento".

L'’accesso ai gazebo - viene riferito - viene consentito esclusivamente a due fasce orarie alla volta, in distinti corridoi e con la consegna di un numero tagliacode. Sotto i cinque gazebo antipioggia sono state riservate le aree per le persone in sedia a rotelle ed incrementati i posti a sedere per chi ne ha necessità. A disposizione dei cittadini - viene ricordato ancora - sono stati posizionati cinque bagni chimici nell’area del Molo S. Antonio dove sono stati ridisegnati la viabilità e le aree di sosta gratuite per cittadini e operatori. Due infopoint esterni sono dedicati a fornire ogni utile informazione. Grazie ad un gruppo elettrogeno dedicato, iinfine, si sta provvedendo a posizionare nei gazebo esterni le stufe ad infrarossi. Nella struttura interna l’organizzazione è sempre più adeguata a rendere i percorsi vaccinali, dall’accettazione alla consegna dei referti, fluida e veloce.

“L’Hub di via Nino Bixio - tiene a ribadire il direttore generale - non è l’unico centro vaccinale esistente nel capoluogo, essendo contemporaneamente attivi altri punti vaccinali nell’ospedale Umberto I di Siracusa, all'ex Onp di contrada Pizzuta e, in provincia, negli ospedali di Avola, Lentini e Augusta oltre che nei vari Comuni grazie alla collaborazione profusa dai sindaci".