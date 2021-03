Siracusa, problematiche della campagna vaccinale: sit in del sindacato unitario dei pensionati

Sit-in indetto per martedì prossimo a Siracusa, davanti la sede dell'Asp, dal sindacato unitario dei pensionati.

Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, segretari generali, rispettivamente, di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, tornano a chiedere un incontro ai vertici dell’Azienda Sanitaria per avere risposte in merito alle problematiche della campagna vaccinale per anziani e non autosufficienti.

“Un piano vaccinale che sta procedendo - dichiarano - ma che ha bisogno di aggiustamenti per raggiungere tutte quelle persone particolarmente fragili.

Chiediamo informazioni precise – aggiungono i segretari – sulla riprogrammazione obbligatoria e ridefinizione delle categorie fragili così come da nuove disposizioni in vigore dal 15 marzo scorso, ai loro familiari conviventi e ai caregiver; sulla modalità con cui si stanno attuando le vaccinazioni a domicilio per chi disabile, ultra75enne, non può recarsi nelle strutture attrezzate; sul reperimento di altre strutture da utilizzare come centri di vaccinazione per evitare assembramenti; sulla modalità di convocazione per la vaccinazione e sugli elenchi dei 2000 nominativi di panchinari".

Ma non solo, il sindacato dei Pensionati torna a chiedere notizie sulla eventuale disponibilità a collaborare dei medici di base "che - sostengono i segretari - permetterebbero una immediata velocizzazione della campagna di vaccinazione".