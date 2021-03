Siracusa, manutenzione di ponti e viadotti: altri 11,88 milioni per l'Ex Provincia

Ulteriori 11,88 milioni di euro per la ex Provincia Regionale di Siracusa nel triennio 2021-2023.

“Si tratta di risorse per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di competenza. A livello nazionale abbiamo stanziato 1,15 miliardi”. Lo dichiara in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara.

"Ulteriori risorse - aggiunge - potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione”

“La cifra a disposizione - spiega Ficara - è frutto dell’intesa raggiunta tra il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.