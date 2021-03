Priolo, lite in famiglia con aggressione ai Carabinieri: arrestato 44enne

Una lite tra fratello e sorella degenera a tal punto che i familiari chiedono l'intervento dei Carabinieri, ma la situazione precipita.

E' accaduto a Priolo, dove un 44enne, David Gagliano, alla fine è stato arrestato con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo i primi tentativi dei Carabinieri di riportare l'uomo alla ragione, quest'ultimo ha iniziato a minacciare di morte tutti i presenti e, dopo aver afferrato una sbarra di ferro, ha cominciato a brandirla ed a sferrare calci contro i militari. L’uomo si è quindi scagliato contro la sorella finendo per spingerla sulle scale e facendola cadere assieme ad uno dei Carabinieri. I due hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118. Si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia per bloccare l'uomo per il quale sono stati disposti i domiciliari nell’abitazione di altri parenti che si sono resi disponibili ad accoglierlo.