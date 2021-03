Siracusa, buoni pasto dalla Consulta Civica per i volontari dell'Urban Center

Da lunedì i volontari impegnati all'Hub vaccinale dell'Urban Center riceveranno i buoni pasto dalla Consulta Civica di Siracusa.

"Grazie alla collaborazione di titolari di panifici, bar e supermercati - riferisce il presidente Damiano De Simone - riusciremo a fornire i pasti ai volontari in forma del tutto gratuita, per i prossimi due mesi di campagna vaccinale".

De Simone aveva sollecitato in tal senso l'amministrazione comunale, ma il riconoscimento dei buoni pasto è consentita solo dopo sei ore consecutive di servizio, mentre i turni ammontano a quattro ore.