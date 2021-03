Endometriosi, in tutti i Comuni del Siracusano i monumenti si illuminano di giallo

Nel mese di marzo si rinnova l’appuntamento annuale dedicato al tema della prevenzione sull’endometriosi.

L’Asp di Siracusa, attraverso il Dipartimento Materno Infantile e l’Unità operativa Educazione alla Salute, ha promosso una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione in linea con il programma dell’Assessorato regionale della Salute.

Il 27 marzo, in tutti i comuni della provincia, grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, alcuni monumenti saranno illuminati di giallo, colore simbolo della patologia, per iniziativa del Team Italy della Worldwide Endomarch “Facciamo luce sull’endometriosi”.

Oggi un webinar dal titolo “Sessualità ed endometriosi: percorsi e qualità di vita” rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Istruzione superiore di tutta la provincia in collegamento con gli studenti specialisti ginecologi, psicologi, sociologi, biologi nutrizionisti e volontari dell’Associazione progetto Endometriosi.

Il programma ha previsto, inoltre, la creazione di una brochure contenente le informazioni sui centri di riferimento dell’Asp di Siracusa per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell’endometriosi.

A cura del Dipartimento Materno infantile, inoltre, è stata creata una linea di ascolto per problematiche psicologiche connesse alla patologia ed una sezione nel sito internet aziendale dedicata alla prevenzione, diagnosi e cura dell’endometriosi.

“E’ fondamentale – dichiara il direttore del Dipartimento Antonino Bucolo - lo sviluppo di reti di servizi e centri di eccellenza che assicurino la presenza di team multidisciplinari in grado di garantire un approccio alla patologia endometriosica".