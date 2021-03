Vaccini nelle chiese il sabato di Pasqua in 10 parrocchie della Diocesi di Siracusa. Ecco quali sono

Saranno 10 le chiese della Diocesi di Siracusa nelle quali il sabato di Pasuq sarà somministrata la vaccinazione anticovid.

Il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni ai quali è destinato il vaccino AstraZeneca. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli. A ciascuna parrocchia sono destinate fino ad un massimo di 100 vaccini, essendo comunque richiesto un minimo di 50 adesioni.

Queste le parrocchie dove sarà possibile ricevere il vaccino:

A Siracusa, la parrocchia Sacra Famiglia (viale dei Comuni); San Giovanni Battista all’Immacolata – Chiesa di San Filippo Apostolo (piazza San Filippo); parrocchia Maria Madre di Dio (viale Santa Panagia, 135); parrocchia San Metodio (piazza San Metodio).

Ad Augusta, parrocchia San Giuseppe Innografo (contrada Monte Tauro).

A Buccheri, parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo (piazza Matrice).

A Francofonte, parrocchia San Francesco d’Assisi (via Gramsci).

A Lentini, parrocchia Santa Maria La Cava e Sant’Alfio – Chiesa Madre (piazza Duomo).

A Melilli, parrocchia San Nicolò Vescovo – Chiesa Madre (via Madrice).

A Solarino, parrocchia San Paolo Apostolo – Chiesa Madre (via Roma, 60).

L'inizitiva arriva dopo un accordo tra la Regione e i vescovi siciliani e nell'Isola coinvolgerà in tutto 500 parrocchie. Ma non sarà questa l'unica inizitiva di decentramento della vaccinazione: come ha annunciato il presidente Musumeci ieri a Tgs"dopo le parrocchie, andremo anche al mare, siamo pronti a fare le vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d'intesa con la federazione interessata e il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini. Non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate".